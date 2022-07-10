"До пекла, вороги": в Одеській ОВА підтвердили знищення командного пункту "Росгвардії" на Херсонщині

ЗСУ знищили командний пункт "Росгвардії" на окупованій Херсонщині.
Речник голови Одеської ОВА Сергій Братчук зазначив, що тепер є офіційне підтвердження цьому факту. Він наголосив, що окупанти зазнали втрат.
Про це Сергій Братчук повідомив у соціальних мережах.
"Херсонщина. Командний пункт росгвардіїї таки побили. І добряче. Офіційно підтверджено. До пекла, вражини!", - наголосив Братчук.
Нагадаємо, ЗСУ розгатили військову частину окупантів у Херсоні. Містяни чули вибухи. Російська військова частина горіла ще від вранішніх попадань о 5 ранку. Потім пожежа виникла після вибуху о 10 годині.
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