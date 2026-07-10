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- Війна
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До переламу ще далеко: Сирський розкрив, які ще території націлився захопити Путін
Темпи просування військ Російської Федерації у першому півріччі цього зменшилися більш ніж удвічі. Втім, агресор прагне розширити свій наступ у Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, оцінюючи підсумки першого півріччя 2026-го.
За його словами, Росії не вдалося розгорнути масштабний наступ. Якщо раніше окупанти вели активні наступальні дії на 13 оперативних напрямках, то зараз таких напрямків залишилося шість-сім.
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