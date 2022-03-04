До Перемоги: у Раді розповіли, за яким графіком працюють банки в Україні під час війни

До Перемоги: у Раді розповіли, за яким графіком працюють банки в Україні під час війни

Гетманцев сказав, що вихідних у наразі немає.

Банки та вся фінансова система України у зв'язку з війною, яку розв'язала Росія, тепер працюють без вихідних.

Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Банки та вся фінансова система країни тепер працює без вихідних. Немає у нас вихідних. До Перемоги", - написав він у Telegram.