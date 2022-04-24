До початку літа Україна матиме суттєву перевагу над Росією - Арестович

Олексій Арестович спрогнозував, коли Україна матиме суттєву перевагу над РФ, та повідомив, що для цього потрібно.

Завдяки поставкам озброєння від союзників до кінця травня-початку червня Україна матиме суттєву перевагу над Російською Федерацією.

Про це розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у російського політика та активіста Марка Фейгіна, пише УНІАН.

Перевага України над РФ буде помітна на тих ділянках, куди українська сторона перекине передане озброєння.

"…Це буде фаза позиційної війни, коли російські війська видихнуться, втомляться і не зможуть наступати", - зазначив співбесідник.

Нагадаємо, Арестович розповів, де ворог наразі зосереджує основні зусилля та про перегрупування окупантів.

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