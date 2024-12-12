До Покровська залишилося менше 3 км: комбат “Вовків да Вінчі” повідомив, чим загрожує втрата міста

До міста Покровськ в Донецькій області залишилося менше трьох кілометрів. А втрата таких стратегічно важливих селищ, як Шевченко та Новотроїцьке створює умови для наступу на шляху між Покровськом і Дніпром.

Про це сказав комбат “Вовків да Вінчі” Сергій Філімонов в ексклюзивному коментарі TSN.ua.

"В населеному пункті Шевченко немає зараз наших сил. Селище Новотроїцьке так само втрачено. Ці села є ключовими, тому що через них буде здійснюватися логістика противника, тобто плацдарм для наступу на Покровськ, а такожце дозволить продовжити рух на шляху між Покровськом і Дніпром", - сказав Сергій Філімонов.

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Він підтвердив, що до самого Покровська росіянам залишилося "значно менше" трьох кілометрів.

"Значно менше залишилося", - сказав він.

Додамо, що військовий експерт Сергій Грабський раніше зазначав: росіяни можуть вийти до кордонів Дніпропетровщини і характер війни зміниться.

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