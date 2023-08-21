До порту Маріуполя вперше прибули військовий корабель РФ та 4 гвинтокрили (фото)

До Маріупольського морського порту 20 серпня вперше від моменту окупації зайшов російський військовий корабель, а за годину до цього в порту сіли чотири бойових гвинтокрили.

Про це радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив у Мережі 21 серпня.

"Маріупольський порт став військовою базою. Врешті-решт. Вчора в акваторію Маріупольського морського порту вперше з моменту окупації зайшов та пришвартувався російськи військовий корабель. За годину до його швартування на території порту здійснили посадку чотири бойових гвинтокрили різного класу та до вечора перебували на території порту", – йдеться в заяві Андрющенка.

Він додав, що наразі не відомо, чи це було одноразове швартування російського військового корабля, чи це явище стане системним. Однак, зазначив радник мера, судно точно пришвартовано геть в іншому місці від анонсованого окупантами.

"Якщо це постійне базування, то виникає купа питань. Починаючи – від якої загрози тут корабель до оцінки загрози в найближчий час щодо нової битви за Маріуполь", – резюмував Андрющенко.

Російський військовий корабель у морському порту Маріуполя / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Російський військовий корабель у морському порту Маріуполя / Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Нагадаємо, напередодні Андрющенко повідомив, що окупанти риють окопи впритул до Маріуполя, і нагадав, що ще в березні загарбники почали звлдити укріплення між Донецькою та Запорізькою областями, а саме біля селища Розівка.

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