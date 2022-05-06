До порятунку українських військових із “Азовсталі” залучено впливових посередників — Зеленський

Український президент розповів подробиці евакуаційної місії із Маріуполя.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про те, як у п’ятницю, 6 травня, відбувалася евакуація з Маріуполя, зокрема із "Азовсталі".

Про це він говорив під час свого традиційного звернення.

Президент зазначив, що за посередництва ООН і Міжнародного комітету Червоного хреста протягом дня було організовано порятунок для більш ніж 40 цивільних людей – жінок і дітей.

“Сподіваємось, що незабаром вони зможуть прибути вже на безпечну територію після двох місяців під обстрілами, просто під землею – в укриттях”, - наголосив Зеленський.

За його словами, триває робота над дипломатичними варіантами для порятунку наших військових, які залишаються на "Азовсталі".

“Залучені впливові посередники. Впливові держави”, - підкреслив президент.

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка Ірина Верещук звернулася до міжнародної медичної організації "Лікарі без кордонів" з проханням вивезти з оточеного комбінату "Азовсталь" усіх людей, зокрема поранених захисників Маріуполя.

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