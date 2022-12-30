“До повного нуля - 5-7 залпів”: експерт оцінив залишок ракет у РФ

Уже навесні перерва між ракетними ударами з боку РФ може становити 3 місяці.

За підрахунками військового експерта, полковника запасу ЗСУ Романа Світана, у росіян залишилося не більш, ніж пів тисячі крилатих ракет типу "Калібр", Х-101 та Х-155.

Про це він говорив у ефірі “Еспресо”.

“До повного нуля вони можуть вийти за 5-7 залпів, залежно від кількості ракет в одному залпі - 100 або 70. Ці три типи ракет ("Калібр", Х-101, Х-155) приблизно одного класу. І виробництво у них однакове, близько двох десятків ракет такого типу вони можуть виготовляти на місяць", - зазначив Світан.

За його інформацією, РФ виготовляла 100-120 "Калібрів" на рік, тобто близько 10 ракет на місяць.

“Вони вже забирають ракети із недоторканих запасів, і поповнити їх вже не можуть. Навесні у них закінчаться ракети, а далі вони зможуть виробляти один залп на три місяці", - підсумував експерт.

Нагадаємо, у четвер, 29 грудня, російські терористичні війська здійснили черговий масований обстріл України ракетами та дронами-камікадзе. У Повітряних силах повідомили, яку саме зброю застосувала РФ.

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