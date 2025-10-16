До повної окупації Куп’янська ще далеко - оглядач

Куп’янськ / © Getty Images

Військовий оглядач Богдан Мирошников заявив, що інформація про повну окупацію Куп’янська російськими військами не відповідає дійсності. За його словами, навіть про частковий контроль міста ворогом наразі говорити зарано.

«Купʼянськ повністю не окупований. І навіть наполовину не окупований. Те, що ворожі групи шастають ледь не по всьому правому берегу міста — явище недостатнє для того, щоб казати про контроль правого берега з боку ворога», — написав Мирошников.

Він зазначив, що малі піхотні групи окупантів регулярно виявляються та знищуються силами оборони. «Та й чи можна назвати контролем, коли півтора окупанта ведуть кругову оборону приватного будинку?» — іронізує оглядач.

Мирошников пояснив, що подібна тактика ворога може або призвести до закріплення позицій у разі підходу підкріплення, або завершитися ліквідацією групи загарбників.

«Ситуація в місті дуже складна. Але до повної окупації міста ще далеко. ЗСУ треба підтримувати, а не критикувати. Хлопці, які залучені до оборони міста, роблять це на морально-вольових!» — підкреслив він.

Додамо, раніше військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Новопавлівському напрямку (на стику Дніпровської, Донецької та Запорізької областей) зафіксовано найглибше просідання лінії фронту. За його даними, російські війська просунулися приблизно на 2 км у бік Успенівки та Новогригорівки (до околиць села), а також рухаються від Березівки на Орестопіль. Мирошников підкреслив, що просування ворога триває стабільними темпами і поки що не призупинене, попри кадрові зміни в російському командуванні.