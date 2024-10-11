До програми БЗВП внесли надважливу навичку: командувач Медичних сил ЗСУ розповів деталі

Навичку переміщення турнікета вирішено внести до програми базової загальновійськової підготовки (БЗВП).

Про це розповів командувач Медичних сил ЗСУ Анатолій Казмірчук в інтерв'ю "Укрінформ".

"Ми завжди говоримо й намагаємося це донести, що військовослужбовець, який прийшов на військову службу, повинен бути навченим наданню домедичної допомоги собі і своїм побратимам. Адже якщо військовослужбовець матиме при собі індивідуальні засоби з надання допомоги (АМЗІ), але за відсутності знань та навичок не зможе ними користуватися, то, на жаль, він не допоможе ні собі, ні побратиму", – зазначив він.

За словами Казмірчука, близько 10% бойових медиків мають медичну освіту, але на полі бою працюють зовсім інші правила. Там ідеться про порятунок життя, а не про лікування. Тому ми говоримо про те, що коли військовослужбовець навчений, то він врятований.

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Наприклад, є випадки, коли в тактичному укритті (зона непрямої загрози) не проводять необхідні маніпуляції, такі як оцінювання доцільності використання турнікета в разі тих поранень, де було б достатньо тиснучої пов’язки та подальшої відсутності переміщення або конверсії турнікета при "високому" турнікеті. Через ці випадки було вирішено внести навичку переміщення турнікета до програми базової загальновійськової підготовки.

"На жаль, на сьогодні не завжди вдається дотримуватись правила "золотої години". Про це знають усі. Ворог використовує багато різноманітних видів зброї і, на жаль, ми змушені говорити про те, що часом буває так, що евакуація з місця поранення до місця надання медичної допомоги може тривати декілька годин: це може бути і 10 годин, і 15 годин, навіть понад добу. Мова про те, що коли накладений турнікет, і якщо військовослужбовець не навчений проводити конверсію і переміщення турнікета, то ми змушені сказати, що така кінцівка буде ампутована. Цій проблемі ми приділяємо величезну увагу. Саме ЗСУ ініціювали зміни до принципів конверсії турнікета. Тепер у країнах НАТО також введені зміни, які свідчать про те, що конверсію можуть здійснювати навчений військослужбовець або бойовий медик, а не лише медичний персонал на подальших етапах евакуації. На жаль, через проблеми з часом евакуації пораненого часто ми говоримо про турнікетний синдром. Це, звичайно, проблема не через медика, який невчасно надав допомогу, а через неможливість своєчасно вивезти пораненого зі зони ураження", – підсумував командувач Медичних сил ЗСУ.

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