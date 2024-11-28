"До ранку не доживете": журналісти виявили місце в Білорусі, де катували українських полонених

"Фільтраційний табір" окупанти влаштували на території білоруського держпідприємства. Серед полонених там були й діти.

Російські окупанти утримували й катували українських полонених на території Білорусі.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту української служби Радіо Свобода "Схеми" у співпраці з колегами з "Білоруського розслідувальницького центру", білоруської редакції "Радыё Свабода".

За інформацією розслідувачів, навесні 2022 року російські військові катували українських полонених на державному підприємстві "Прип’ятський альянс", яке розташоване в місті Наровля Гомельської області Білорусі. Що цікаво, "Прип’ятський альянс" – це держпідприємство при уряді самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

До табору везли як українських військових, так і цивільних, зокрема дітей. Він діяв щонайменше від березня до травня 2022 року.

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За словами журналіста Кирила Овсяного, про те, що полонені були саме в Білорусі, вони самі згадували під час повернення. Але жоден полонений не міг точно сказати, де саме їх били, катували, знущалися та намагалися використати у пропагандистських відео під час "фільтрації". Все, що вони пам'ятали, – що були в місці, схожому на колгосп.

Команда OSINT, вивчивши сюжети російських пропагандистів, відео, які викладали до Мережі самі окупанти, та супутникові знімки встановила точне розташування цієї бази.

Табір у Наровлі був відомий своїм суворим поводженням з полоненими і вважався одним із найжорстокіших. За даними правозахисників, частина українців, які пройшли через цей табір, досі перебувають у полоні на території Росії.

Незаконне вивезення полонених цивільних осіб, зокрема неповнолітніх, до Наровлі – порушення положень Женевської конвенції. Окремий військовий злочин – це утримання військових і цивільних в одному місці, що також мало місце в Наровлі.

Юристка ГО "Правозахисна група Січ" Юлія Полєхіна вважає, що відповідальність за організацію фільтраційного табору на території Білорусі має понести й Олександр Лукашенко.

Спогади полонених

Старша сержантка Анастасія Матрущенко згадувала, як до них підходив "військовий неслов’янської зовнішності" та погрожував розправою, казав: "До ранку не доживете".

Серед полонених у таборі в Наровлі були сини мешканки села Оране на Київщині Лариси Ягодинської. За словами жінки, наприкінці березня 2022 року їх схопили російські військові та вивезли до Білорусі. Одному з синів – на той час неповнолітньому – вдалося повернутися додому з дитбудинку в білоруському Мозирі.

Владислав Ягодинський – йому вдалося повернутися додому, його брат досі в полоні / Фото: Радіо Свобода

А його брат досі перебуває в полоні на території РФ.

"У мене є клієнтка – це мама молодого хлопця, йому 24 роки. Він був затриманий у березні 2022 року військовослужбовцями Російської Федерації разом з батьком у місті Гостомель, це Київська область. Вони були примусово депортовані до білоруського міста Наровля, де їх обох утримували у фільтраційному таборі. Батько свідчить, що їх там катували", – розповіла юристка Полєхіна.

Раніше повідомлялося, що в Росії існує система тортур військовополонених, якої навчають "спеціалістів".

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