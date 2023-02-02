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До району Вугледара відправили російський СОБР, щоб придушувати бунти серед окупантів

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
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До району Вугледара відправили російський СОБР, щоб придушувати бунти серед окупантів

Фото: Сайт Росгвардії

Ситуація в районі Вугледара залишається складною.

На Донеччину, у район Вугледара, російське командування перекинуло спецпідрозділ швидкого реагування СОБР для придушення бунтів серед окупантів.

Про це повідомив начальник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олексій Дмитрашківський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

За його словами, ситуація в районі Вугледара залишається складною.

"У цьому районі з’явився підрозділ СОБР, але не для штурмових дій, а для  налагодження морально-психологічного стану і придушення бунтів", – розповів Дмитрашківський.

Він додав, що морально-психологічний стан окупантів на цьому напрямку пригнічений, росіяни не вірять своєму військовому керівництву. Саме тому туди відправили підрозділ СОБР – спеціальний загін швидкого реагування.

Ситація у Вугледарі: що відомо

Раніше повідомлялося, що на Вугледарському та інших напрямках в Донецькій області відбуваються постійні російські штурми і намагання прорвати нашу оборону. Минулого тижня в Міноборони повідомляли, що біля Вугледара тривають важкі бої.

Також повідомлялося, що у районі Вугледара ЗСУ знищили бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту РФ.

Британська розвідка оцінила, чи вдасться досягти значного прориву в районі Вугледару і Павлівки.

ТСН.ua зібрав всі подробиці про ситуацію у Вугледарі і думки експертів щодо подальшого розвитку подій на цьому напрямку.

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Дата публікації
Перегляди
382
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