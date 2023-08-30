В Росії активізувалися вантажні перевезення за напрямком Тегеран-Москва. Такі дії можуть свідчити про постачання нових безпілотників або запасних частин до них.

Про це "Суспільному" розповіла керівниця пресцентру Сил оборони "Півдня" Наталія Гуменюк.

За її словами, під час виготовлення дронів країна-агресорка може опиратись на підтримку певних країн. Зокрема, Ірану. Таким чином до Росії можуть постачати або додаткові БпЛА, або запчастини до них.

"Оскільки в Росії налагоджують самостійне виробництво і ми вже фіксували факт, що вони маркують дрони, виготовлені власноруч або на своїй території, специфічними літерами кирилиці - це означає, що високоточні технології для Росії зараз не доступні, але вони можуть спиратися на отаку підтримку, яку надають країні-терористці ще деякі країни у світі", - повідомила Гуменюк.

Нагадаємо, у ГУР розповіли, скільки "Шахедів" планує виробити Росія для атак по Україні. Так, У другому півріччі РФ запланувала виготовити 1300 одиниць "ґєрань-2", тобто "шахедів".

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