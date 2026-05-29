Війна
628
2 хв

До РФ завітали “добрі” дрони: трасу на Москву терміново перекрили, вибухи розірвали Волгоград та Ярославль (фото, відео)

Через атаку дронів російська влада змушена була екстрено закрити повітряний простір та федеральну трасу.

Ірина Лаб'як
Атакований Волгоградський НПЗ

Атакований Волгоградський НПЗ / © із соцмереж

Доповнено додатковими матеріалами

У ніч проти 29 травня Росію сколихнула масштабна атака безпілотників. Під ударом опинилися стратегічні нафтопереробні заводи у Волгограді та Ярославлі. Через загрозу влада РФ терміново перекрила рух транспорту в бік Москви та зупинила роботу аеропорту.

Про це повідомили телеграм-канали, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За словами Євраєва, вночі Ярославську область атакували нібито українські безпілотники. Через це тимчасово перекривали рух транспорту з Ярославля у напрямку Москви. Саме в цьому районі розташована промислова зона з Ярославським НПЗ.

Крім того, Росавіація заявила про тимчасове припинення роботи аеропорту Ярославля.

«Сьогодні на регіон було здійснено масову атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників збиті, але влучило в промислові об’єкти зберігання палива. Займання ліквідують спеціальні служби. Постраждалих немає», — стверджує губернатор.

За інформацією Стерненка, вночі безпілотники атакували Волгоградський НПЗ, а також район Ярославського НПЗ.

Радник міністра зауважив, що «Лукойл-Волгограднефтепереработка» є найбільшим нафтопереробним підприємством Волгоградської області та одним із ключових активів «Лукойлу». Завод щороку переробляє понад 15 млн т нафти й виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо.

Наслідки атаки на Волгоградський НПЗ (4 фото)

атака на Волгоградський НПЗ_5 / © із соцмереж

атака на Волгоградський НПЗ_4 / © із соцмереж

атака на Волгоградський НПЗ_2 / © із соцмереж

атака на Волгоградський НПЗ_3 / © із соцмереж

Нагадаємо, у ніч проти 27 травня Сили оборони України уразили Туапсинський НПЗ у Росії, який забезпечує пальним окупантів, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Українські підрозділи Повітряних сил також атакували ракетами Storm Shadow комплекси автоматизації розвідки ВПС РФ у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя. Крім того, українські військові уразили на окупованих територіях командні пункти ворога, склад матеріально-технічних засобів, РЛС «Небо-СВ», виробництво дронів і командно-штабну машину з комплексу «Бук-М2».

