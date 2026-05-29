До РФ завітали “добрі” дрони: трасу на Москву терміново перекрили, вибухи розірвали Волгоград та Ярославль (фото, відео)

Атакований Волгоградський НПЗ / © із соцмереж

У ніч проти 29 травня Росію сколихнула масштабна атака безпілотників. Під ударом опинилися стратегічні нафтопереробні заводи у Волгограді та Ярославлі. Через загрозу влада РФ терміново перекрила рух транспорту в бік Москви та зупинила роботу аеропорту.

Про це повідомили телеграм-канали, губернатор Ярославської області Михайло Євраєв та радник міністра оборони України Сергій Стерненко.

За словами Євраєва, вночі Ярославську область атакували нібито українські безпілотники. Через це тимчасово перекривали рух транспорту з Ярославля у напрямку Москви. Саме в цьому районі розташована промислова зона з Ярославським НПЗ.

Крім того, Росавіація заявила про тимчасове припинення роботи аеропорту Ярославля.

«Сьогодні на регіон було здійснено масову атаку українських БПЛА. Більшість безпілотників збиті, але влучило в промислові об’єкти зберігання палива. Займання ліквідують спеціальні служби. Постраждалих немає», — стверджує губернатор.

За інформацією Стерненка, вночі безпілотники атакували Волгоградський НПЗ, а також район Ярославського НПЗ.

Радник міністра зауважив, що «Лукойл-Волгограднефтепереработка» є найбільшим нафтопереробним підприємством Волгоградської області та одним із ключових активів «Лукойлу». Завод щороку переробляє понад 15 млн т нафти й виробляє бензин, дизельне пальне та авіаційне паливо.

Наслідки атаки на Волгоградський НПЗ (4 фото) © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж © із соцмереж

Дата публікації 08:17, 29.05.26

Нагадаємо, у ніч проти 27 травня Сили оборони України уразили Туапсинський НПЗ у Росії, який забезпечує пальним окупантів, внаслідок чого там спалахнула пожежа. Українські підрозділи Повітряних сил також атакували ракетами Storm Shadow комплекси автоматизації розвідки ВПС РФ у районах Воронежа, Таганрога та Севастополя. Крім того, українські військові уразили на окупованих територіях командні пункти ворога, склад матеріально-технічних засобів, РЛС «Небо-СВ», виробництво дронів і командно-штабну машину з комплексу «Бук-М2».

