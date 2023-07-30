До річниці визволення в Авдіївці підняли український прапор під самісіньким носом окупантів (фото, відео)

У дев'яту річницю визволення Авдіївки від окупантів правоохоронці евакуаційної групи "Білий Янгол", ризикуючи життям, підняли поблизу лінії фронту жовто-блакитний стяг.

Захопливі кадри показала пресслужба Нацполіції.

Прапор встановили на зруйнованій ворожими снарядами дев'ятиповерхівці, що розташована на краю Авдіївки – на межі з тимчасово окупованим Донецьком.

"Таким чином "білі янголи", корінні авдіївці Геннадій Юдін і Дмитро Соловій, передають послання, що поліція знаходиться в місті та працює", – зазначили у пресслужбі.

"Білі янголи" несуть український прапор в Авдіївці / Фото: Національна поліція України

За їхніми словами, прапор буде показувати ворогу, що Авдіївка – це Україна.

"Дорогі авдіївці! Ті, хто не змінює шапки і прапор за будь-яких обставин, тримайтеся! Так, російська армія не втримала тривалий час наше містечко під своїм контролем. Але зброєю вони майже стерли Авдіївку з лиця Землі. Та немає такого калібру, щоб знищити наші душі! Пам‘ятайте про це! І поки живе наша любов до міста, поки ми об‘єднані одним бажанням колись повернутись до рідного краю, Авдіївка житиме!", – додав очільник Авдіївської МВА Віталій Барабаш.

До річниці визволення у Авдіївці підняли український прапор біля російських позицій

Нагадаємо, що Авдіївка була звільнена від російських окупантів 30 липня 2014 року військовослужбовцями 93-ї окремої механізованої бригади разом з бійцями "Правого сектору".

Проросійські бойовики захопили місто наприкінці квітня 2014 року. Від початку повномасштабного вторгення росіяни постійно обстрілюють Авдіївку ледь не з усіх видів озброєння.

Раніше повідомлялося, що окупанти за минулу добу атакували дев’ять областей України.

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