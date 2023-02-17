До річниці вторгнення Путін готує “гучну” заяву: експерт припустив, якими будуть головні тези

У посланні президента Росії Володимира Путіна до Федеральних зборів РФ, яке заплановане на 21 лютого, незадовго до річниці повномасштабного вторгнення в Україну, господар Кремля, очевидно, вбиватиме в голову росіянам ідею про те, що невдовзі в їхній країні все буде добре, але потрібно трохи почекати. Якихось радикальніших заяв від господаря Кремля очікувати не варто.

Таку думку в ексклюзивному інтерв’ю ТСН.ua висловив політичний експерт Максим Джигун.

Він зауважив, що існує кілька обставин, які можуть стримати Путіна від оголошення повної мобілізації, яку, як свідчить практика, навіть “патріотичні” на словах росіяни намагаються уникати. Але причина не тільки у небажанні Кремля дратувати своїх підданих повістками, але головне — у відсутності озброєння для більшої кількості “мобіків”.

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“Я не думаю, що в нас є перспективи зараз побачити оголошення повної мобілізації, адже так чи інакше ми бачимо, що вони змогли мобілізувати доволі велику кількість людей. А ті, хоч і не озброєні і не навчені, виключно своєю кількістю і присутністю можуть впливати на ситуацію і утримувати позиції якийсь період часу. Немає змісту, як на мене, оголошувати повну мобілізацію в умовах, коли в Росії тотально не вистачає зброї”, - зауважив Максим Джигун.

Як приклад відсутності достатньої кількості озброєнь у РФ експерт назвав використання дедалі старішої техніки, зокрема, танків, а також не такі масштабні, як на початку вторгнення, ракетні обстріли, коли держава-агресорка запускала по 100-110 ракет.

“Вочевидь, буле така ідеологічна "просмажка" свого електорату для того, щоб вбити в голову ідею про те, що в Росії все буде добре, але потрібно трохи почекати. Тому я не очікую якихось гучних заяв з боку Путіна. Ймовірно, що це будуть якісь чергові інформаційно-психологічні операції, спрямовані проти українців”, - припустив він.

Максим Джигун нагадав, що два тижні тому Путін сказав про те, що реакція Росії на "провокації" України не буде обмежуватися лише важкою технікою, але не уточнив, що саме він має на увазі — авіацію чи ядерну зброю.

“Насправді ж немає чим лякати. Адже авіація як така була сильно дестабілізована в Росії, як за кількістю літаків, так і за складом пілотів. Стосовно ядерної зброї теж було спілкування. Країни Заходу доволі зрозуміло пояснили Путіну, що буде, якщо він продовжуватиме свій ядерний шантаж”, - відзначив експерт.

Тому, на його думку, Путін займатиметься ідеологічною обробкою свого електорату, переконуючи в тому, що “поразки на полі бою - це потенційні перемоги”.

“Тут можемо згадати феноменальний вислів Стремоусова: "Коли ми відступаємо, значить ми йдемо вперед". Вочевидь російська верхівка користується подібною логікою”, - резюмував він.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) сумніваються, що Путін оголошуватиме заходи щодо подальшої ескалації війни в Україні у своєму запланованому зверненні до Федеральних зборів Росії 21 лютого.

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