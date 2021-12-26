До Різдва або до Водохреща: у ТКГ розповіли, коли може вирішитися питання обміну полоненими

До Різдва або до Водохреща: у ТКГ розповіли, коли може вирішитися питання обміну полоненими

У ТКГ поскаржилися,що Росія не робить жодних дій для обміну полоненими і повністю ігнорує це питання.

Питання про обмін утримуваними особами можуть вирішити до Різдва або до Водохреща.

Про це розповіла учасниця української делегації у гуманітарній підгрупі ТКГ Тетяна Іванова, інформує УНН.

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"Не була поставлена крапка на останньому засіданні (ТКГ – ред.), й у нас є надія, що, можливо, це питання, якщо не до Нового року, то до Різдва або до Водохреща буде вирішено. Україна робить, на мій погляд, все можливе, щоб такий обмін відбувся", — повідомила Іванова.

Своєю чергою представник ОРДО у складі української делегації у ТКГ журналіст Сергій Гармаш заявив, що Росія не робить жодних дій для обміну полоненими. Про це він сказав в ефірі "Україна 24".

За його словами, через ігнорування РФ цього питання, обмін навряд чи вдасться провести до кінця року.

"На останньому засіданні ТКГ вони (Росія — ред.) ще раз наголосили, що обмін відбудеться після повного комплексного політичного врегулювання конфлікту", — підсумував Гармаш.

Раніше бойовики висунули Києву умови для проведення обміну полоненими.

Речник української делегації у ТКГ, радник очільника Офісу президента Олексій Арестович заявив, що у списках на обмін з бойовиками - понад 90 осіб: це військовослужбовці та співробітники спецслужб України, які потрапили в полон під час виконання бойових завдань.

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