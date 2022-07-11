"До росіян черга теж дійде": Кім попередив, що у Херсоні горітиме ще більше ворожих складів з боєприпасами

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім попередив російських загарбників, що у Херсоні горітиме ще більше складів з боєприпасами та ворожих командних пунктів. Він також подякував партизанам за якісну роботу.

Про це він сказав 11 липня у відеозверненні у Telegram.

Напередодні президент Володимир Зеленський наказав деокупувати південні регіони України.

"Бачите останні новини – горять склади окупантів, горять яскраво, багато, дякую нашим партизанам за якісну роботу, за протидію колаборантам. Привіти ви теж дуже чудово надсилаєте. Але росіяни нічим розумнішими не могли відповісти, як знову обстріляти житлові квартали і наші, і Харкова. Я мовчу про села, які нищать. Але ситуація така, що команда президента була звільнити південь, що не може не тішити. І чим далі, тим більше горітиме у Херсоні складів з боєприпасами та ворожих командних пунктів. Тому передавайте там росіянам в окопах, що й до них черга дійде, що вони не відсидяться просто десь там у чужому будинку з краденим холодильником. Знайде нагорода кожного героя", - зазначив Кім.

Нагадаємо, вночі окупанти продовжували обстріли Харкова та області: зруйнована інфраструктура, є постраждалі.

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