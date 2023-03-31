До сенату США внесли законопроєкт щодо безпеки у Чорноморському регіоні

У Сполучених штатах двопартійна група сенаторів від Республіканської та Демократичної партій внесла проєкт закону щодо безпеки у Чорноморському регіоні 2023 року.

Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.

Зазначається, що закопроєкт закцентує увагу на Чорноморському регіоні на тлі російського вторгнення в Україну. Вперше такий законопроєкт внесли 12 липня 2022 року. Його положення зберегли у цьогорічному проєкті.

"Документ передбачає більш активну і рішучу зовнішню політику США щодо Чорноморського регіону, включаючи посилення координації між США, НАТО та ЄС, а також зміцнення економічних зав’язків між США та державами Чорноморського регіону, зокрема, зазначено про підтримку Ініціативи Трьох морів", - йдеться у повідомленні.

Також згідно з законопроєктом через 180 днів після його ухвалення представлять міжвідомчу стратегію збільшення військової допомоги США та координації з НАТО та ЄС.

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"Вона передбачатиме, зокрема, збільшення безпекової допомоги Україні, Румунії, Болгарії, Молдові та Грузії; пріоритезацію систем розвідки операцій РФ у регіоні; можливість створення спільного багатонаціонального штабу, відповідального за планування навчання та координацію всієї військової діяльності союзників і партнерів США у Чорному морі, активізацію боротьби з російською дезінформацією та пропагандою тощо", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив 1 листопада, що зерновому коридору потрібен надійний і довгостроковий захист, а також необхідний тиск на Росію заради гарантій продовольчої безпеки.

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