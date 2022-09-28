До середини наступного року українські Збройні сили будуть у Криму - генерал США

Колишній командувач армії США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес переконаний, що до кінця 2022 року Збройні сили України відтіснять російських окупантів на позиції 23 лютого.

При цьому, за словами генерал-лейтенанта, до середини наступного року ЗСУ можуть опинитися вже у Криму.

Про це Бен Ходжес заявив в інтерв'ю виданню LRT.

"Я сподіваюся, що ми спостерігатимемо подальший тиск на російських військ. Ви не побачите щодня зайняте (росіянами - ред.) місто, це просто неможливо. Але я все ж таки сподіваюся, що до кінця цього року українські сили відтіснять російські війська на позиції 23 лютого, а до середини наступного року українці будуть у Криму", - заявив колишній командувач армії США в Європі.

Нагадаємо, у британській розвідці розповіли, що ЗСУ просуваються щонайменше на двох напрямках на схід від річок Оскіл та Сіверський Донець, де сили українські військові групувалися після попереднього контрнаступу на початку місяця.

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