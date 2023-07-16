До Севастополя завітала "бавовна": окупанти заявили про масовану атаку та розповіли про збиті дрони

"Губернатор" стверджує, що було збито вісім безпілотників.
У тимчасово окупованому Севастополі вночі 16 липня прогриміли кілька потужних вибухів. Розпочалися вони близько 4:00.
В окупаційній владі традиційно заявили про роботу ППО.
"Просто зараз сили ППО і флот Росії відбивають атаку українських БПЛА на Севастополь в районі Херсонеса, Севастопольської бухти та Балаклави", ‒ зазначив "губернатор " Севастополя Михайло Развожаєв.
З його слів, атака була "масованою та тривалою". Пізніше він назвав нібито "результати роботи ППО". Він стверджує, що "жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії – не постраждали".
"Над морем збили один БПЛА і п'ять придушили силами РЕБ. Також було знищено два надводних безпілотники на зовнішньому рейді", ‒ додав Развожаєв.
Місцеві у Телеграм-каналах панікують через вибухи і пишуть, що їм дуже страшно. За словами жителів міста, вибухи були настільки потужні, що трусило будинки та ледь не вибило вікна.
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