Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До Севастополя завітала "бавовна": окупанти заявили про масовану атаку та розповіли про збиті дрони

До Севастополя завітала "бавовна": окупанти заявили про масовану атаку та розповіли про збиті дрони

У Севастополі неспокійно / Фото: Associated Press

"Губернатор" стверджує, що було збито вісім безпілотників.

У тимчасово окупованому Севастополі вночі 16 липня прогриміли кілька потужних вибухів. Розпочалися вони близько 4:00. 

В окупаційній владі традиційно заявили про роботу ППО.

"Просто зараз сили ППО і флот Росії відбивають атаку українських БПЛА на Севастополь в районі Херсонеса, Севастопольської бухти та Балаклави", ‒ зазначив "губернатор " Севастополя Михайло Развожаєв.

З його слів, атака була "масованою та тривалою". Пізніше він назвав нібито "результати роботи ППО".  Він стверджує, що "жодні об'єкти ні в місті, ні в акваторії – не постраждали".

"Над морем збили один БПЛА і п'ять придушили силами РЕБ. Також було знищено два надводних безпілотники на зовнішньому рейді", ‒ додав Развожаєв.

Місцеві у Телеграм-каналах панікують через вибухи і пишуть, що їм дуже страшно. За словами жителів міста, вибухи були настільки потужні, що трусило будинки та ледь не вибило вікна.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1546
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація