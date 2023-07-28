До Шахтарська завітала "бавовна": потужно горить нафтобаза (відео)

Інформація про постраждалих не надходила.

У тимчасово окупованому Шахтарську, розташованому за 35 км східніше від Донецька, сталася пожежа на нафтобазі. Вибухи у місті почалися близько третьої години ночі.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Шановні мешканці міста Шахтарська! 28 липня 2023 року внаслідок ракетного удару сталося спалах на території нафтобази. На місці події працюють служби оперативного реагування. Інформація про постраждалих не надходила", – повідомили в окупаційній адміністрації міста.

Інші деталі події наразі не повідомляються. Станом на 8 ранку невідомо, чи окупанти загасили вогонь.

Нагадаємо, 13 липня внаслідок влучного удару в українському Токмаку вдалось ліквідувати велику кількість російських окупантів.

Також 11 липня місцеві Телеграм-канали повідомляли про сильні вибухи в Токмаку, Бердянську та Скадовську.

В окупованому Шахтарську спалахнула нафтобаза

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