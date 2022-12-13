До Скадовська на Херсонщині завітало "бововнятко": окупанти були не раді

Пізно ввечері 13 грудня у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області було чутно вибухи.

Про це повідомляють у соціальних мережах.

Як пишуть місцеві пабліки, вибухи пролунали поблизу позицій російських окупантів, є влучання. Більше інформації станом на зараз немає. Також немає офіційного підтвердження щодо інциденту.

Нагадаємо, за оцінками військового експерта Романа Світана, ЗСУ можуть вийти на кордони 1991 року та повністю звільнити території вже наприкінці зими або на початку весни 2023 року. Це може відбутися і за правління Путіна, якщо Україна вступить до блоку НАТО.

Про те, що війна може закінчитися весною, припускає військовий експерт, полковник запасу СБУ Михайло Притула. Він вважає, що бойові дії можуть завершитися в березні 2023 року.

Зеленський за 13 грудня: ця історія завершилась - оце так поворот

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.