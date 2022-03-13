До Скадовська зайшли російські війська з 30 одиницями техніки (відео)

Окупанти заходили до міськради, але працівників там не було.
До Скадовська Херсонської області 13 березня заїхала колона російських військових та розташувалася в одному з дитячих таборів.
Про це ввечері повідомив мер міста Олександр Яковлєв.
"Після обіду до Скадовська заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і, схоже, залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська", – йдеться у повідомленні.
"Вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було. По решті пунктів ситуація – без змін. Скадовськ – це Україна", – наголосив міський голова.
⚡️ Колонна войск РФ входит в Скадовск, видео от местного населения pic.twitter.com/ITpsfauN2d— Украина новости | War in Ukraine (@odesalife) March 13, 2022
Нагадаємо, станом на ранок 13 березня російських військ у Скадовську не було. Вони перебували на відстані 10 км від міста, повідомляв Яковлєв.
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