До Скадовська зайшли російські війська з 30 одиницями техніки (відео)

Окупанти заходили до міськради, але працівників там не було.

До Скадовська Херсонської області 13 березня заїхала колона російських військових та розташувалася в одному з дитячих таборів.

Про це ввечері повідомив мер міста Олександр Яковлєв.

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"Після обіду до Скадовська заїхала колона окупантів (близько 30 одиниць техніки) і, схоже, залишаться на ніч. Розмістилися в одному з дитячих таборів на краю Скадовська", ­– йдеться у повідомленні.

"Вдень знову заходили до будівлі міської ради. На той час працівників там не було. По решті пунктів ситуація – без змін. Скадовськ – це Україна", ­­– наголосив міський голова.

⚡️ Колонна войск РФ входит в Скадовск, видео от местного населения pic.twitter.com/ITpsfauN2d — Украина новости | War in Ukraine (@odesalife) March 13, 2022

Нагадаємо, станом на ранок 13 березня російських військ у Скадовську не було. Вони перебували на відстані 10 км від міста, повідомляв Яковлєв.