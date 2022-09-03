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До Словаччини за $6000: на Закарпатті затримали "переправника" і його клієнтів, які хотіли незаконно виїхати

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До Словаччини за $6000: на Закарпатті затримали "переправника" і його клієнтів, які хотіли незаконно виїхати

Фото: Державна прикордонна служба України

Правоохоронці затримали організатора незаконної схеми перетину кордону і його клієнтів.

Вчора ввечері, 2 вересня, оперативники Чопського загону на Закарпатті викрили черговий канал незаконного переправлення громадян України через державний кордон.  

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Фігуранта кримінального провадження затримано під час безпосереднього отримання коштів за незаконне переправлення двох харків’ян призовного віку з України до Словаччини. Така "подорож" мала коштувати чоловікам $6000. 

"Встановлено, що харків’яни вийшли на переправника через знайомих. За вказану грошову винагороду він зустрів своїх "клієнтів" в Ужгороді і доправив власним автомобілем до селища Великий Березний. Далі фігурант мав перевести їх через кордон пішки, але йому на заваді стали правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Наразі підозрюваного затримано, вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, Гетманцев пояснив, чому прем'єр не підписав постанову і "єВідрядження" не запрацювало.

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