До спротиву російській агресії потрібно готуватися в кожній області України, - генерал Галаган

Організація руху опору під час ймовірного вторгнення Росії є важливим аспектом діяльності Сил спеціальних операцій.

Командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ генерал-майор запасу Григорій Галаган вважає, що Україна має бути готовою до вторгнення Росії в кожній області, і наголошує на важливості організації ймовірного руху спротиву.

Про це він заявив в інтерв’ю Українському центру безпеки і співпраці.

“У нас [в Україні] майже 130 районів відповідно до нового районування і відсутність загрози вторгнення і подальшої ескалації з боку Російської Федерації ніхто не гарантує. Ми повинні бути готові, в кожній області", - заявив Григорій Галаган, підкресливши, що ця готовність повинна однаково стосуватися, як тих регіонів, які перебувають під окупацією, так і всіх інших.

Він також нагадав, що заходи щодо організації спротиву є важливим аспектом діяльності Сил спеціальних операцій. Саме цей рід військ відповідає за підготовку і організацію Руху опору. Їм дається право забезпечити соціальний захист людей, які приймають участь в опорі, а також організувати сам порядок руху опору та проведення певних заходів.

Довідка

Григорій Галаган – генерал-майор запасу. З 1995 по 2002 роки проходив службу в Збройних силах України. З 2002 по 2019 роки – військовослужбовець Служби безпеки. Обіймав посаду першого заступника начальника Центру спеціальних операцій боротьби з тероризмом, захисту учасників кримінального судочинства та працівників правоохоронних органів СБУ. 12 років прослужив у Сімферополі та виїхав разом із родиною з Криму під час анексії півострова. Ветеран російсько-української війни, учасник бойових дій.

Нагадаємо, у Києві презентували веб-портал про ключові події російської агресії та злочини, скоєні Російською Федерацію в Криму та на Донбасі, починаючи з 2014 року.

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