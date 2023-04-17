До суду скерували справи щодо 9 експравоохоронців, які перейшла на бік окупантів – їм світить "довічне"

Зрадники перейшли на бік Росії після початку повномасштабного вторгнення.

На Донеччині працівники Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування стосовно дев’яти колишніх правоохоронців з Луганської та Донецької областей, які працюють на Росію, ще 21 особі повідомлено про підозру.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Вісім експравоохоронців Луганщини обвинувачуються у державній зраді – після захоплення росіянами частини Луганської області вони перейшли на службу до окупантів, прийняли присягу на вірність ворогу України та почали працювати у псевдо правоохоронних органах так званої "ЛНР".

Також до суду скеровано обвинувальний акт відносно колишнього співробітника ДУ "Маріупольський слідчий ізолятор".

"За активну співпрацю з окупантами обвинувачений обійняв посаду керівника слідчого ізолятору у Маріуполі у системі так званої "Государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции ДНР". За його "донесенням" окупанти силою "заспокоїли" бунт у СІЗО", - йдеться у повідомленні.

Всім фігурантам за державну зраду загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна (ч. 2 ст. 111 КК України).

Крім того, колишня суддя Ленінського райсуду Донецької області підозрюється в участі у терористичній організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України) та державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Жінка від 2014 року активно співпрацює з окупаційною владою, яка захопила населені пункти на Донеччині. Наразі вона здійснює "правосуддя" за російським законодавством у тимчасово окупованому Маріуполі.

Нагадаємо, зрадник Кива "від себе і від мільйонів українців" подякував Путіну за війну.

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