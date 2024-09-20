До "своїх" ставлення інше: до Маріуполя росіяни привезли біженців з Курської області (фото)

До тимчасово окупованого Маріуполя привезли російських біженців з Курської області. Їх розміщують в будинках, які раніше належали місцевим жителям, але були відібрані окупантами після того, як маріупольці були змушені залишити місто через війну.

Про це пише Маріупольська міська рада.

Росіяни заселяють біженців у так звані "націоналізовані" будинки, що фактично означає примусове відчуження житла у тих, хто рятувався від жахів війни. Окрім цього, активісти та партія "Єдіная Росія" надали російським біженцям гуманітарну допомогу, зокрема постільну білизну, взуття та кухонний посуд.

Цей контрастний підхід окупантів до "своїх" та місцевого населення Маріуполя викликає обурення. Під час блокади міста окупанти знищували інфраструктуру та вбили понад 22 тисячі мирних жителів. Наразі тисячі маріупольців залишаються без житла, а багато хто продовжує жити в тяжких умовах на вулиці, не отримуючи жодної допомоги.

Маріупольська міська рада наголошує, що такі дії є черговим доказом справжнього ставлення окупаційної влади до місцевих жителів, які продовжують страждати через агресію.

До Маріуполя росіяни привезли біженців з Курської області / Фото: Маріупольська міська рада

До Маріуполя росіяни привезли біженців з Курської області / Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, раніше у Маріуполі вітер зірвав захисну тканину з паркану навколо будівлі драматичного театру, куди 16 березня 2022 року поцілили російські окупанти. Тепер можна побачити справжню картину "руского міра" в окупації.

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