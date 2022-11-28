До такої війни Росія не готувалася: експерт Грабський заговорив про переламний момент на фронті

Росія використовує у війні проти України дуже застарілу техніку та зброю. Ба більше, через санкції російська економіка падає, тож назріває переломний момент.

Про це розповів військовий експерт Сергій Грабський у коментарі "УНІАН".

За словами експерта, економіка країни-агресорки просто не витримує навантаження і тиску санкцій.

"Мобілізація у армію РФ просто вимиває робочі руки", – зазначив він.

Грабський також зауважив, що внутрішньополітичні та економічні процеси у країні призведуть до того, що Росія просто не здатна буде вести бої.

Водночас експерт не назвав період завершення агресії.

"Я не можу сказати, що після Нового року, але ми побачимо цю ситуацію", – сказав він.

За словами Грабського, Росія використовує на війні проти України танки 60-х років і гармати часів Сталіна, тому що не створила жодного виду зброї самостійно. Все, що є у країни-агресорки, це у кращому випадку, модернізація радянських зразків озброєння.

"Росіяни використовують в основному радянські запаси зброї, які створювалися ще з часів Другої світової війни і перебувають на базах зберігання.. Від початку було зрозуміло, що Росія до такої війни, яку вона отримала на території України, не готувалася. Відсутня потужна база військово-промислового комплексу, який свого часу був примітивно розграбований. (...) В основному росіяни використовують саме радянську техніку, якої дуже багато. Потрібно розуміти, що цю техніку накопичували протягом більше 50 років", – додав експерт.

Нагадаємо, раніше радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявляв, що кожна ракетна атака з боку Росії на критичну інфраструктуру, має зняти "табу" на постачання сучасних видів зброї від союзників України.

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