До Третьої світової залишився один крок: The Telegraph про наслідки вступу у війну КНДР

Межу військового конфлікту між двома сусідніми державами – Україною та Росією – перетнуто. Тепер у війну вступає третя сторона – солдатів КНДР вже відправлено на допомогу російській армії. До початку Третьої світової війни залишився лише один крок.

Про це пише The Telegraph.

У першій половині жовтня сім кораблів російського Тихоокеанського флоту вийшли з Чхонджина, Хамхіна та Мусудана у Північній Кореї у Владивосток, Росія. На борту було 1500 солдатів північнокорейського спецпідрозділу. Імовірно, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин планує відправити на допомогу Путіну 11 000 своїх солдатів.

Це робить війну Росії проти України глобальним конфліктом та потенційно початком Третьої світової війни.

Видання зазначає, що інші країни з обох боків конфлікту можуть наслідувати приклад КНДР, тим більше, що такі кроки вже пропонувалися британськими та французькими політиками.

"Очевидно, що російські лідери та їхні союзники в Ірані, Північній Кореї та Китаї розуміють ставки. Менш очевидно, що союзники України в НАТО розуміють це", – йдеться у статті.

З урахуванням щоденних втрат російських окупантів на фронті в Україні, 11 тисяч військових із Північної Кореї – це крапля у морі. Але це свідчить лише про те, що Кім Чен Ин може відправити до Росії набагато більше північнокорейських військових.

Автори статті наголошують, що збільшення ролі КНДР у російсько-українській війні загрожує втягнути у конфлікт і Південну Корею. Поки що Південна Корея надсилала в Україну лише гуманітарну допомогу. Хоча ЗМІ писали, що США закупили у Південної Кореї мільйон артилерійських снарядів для України, Сеул поки що не поспішає відправляти зброю безпосередньо до Києва. Але тепер це може змінитись.

"На надзвичайному засіданні Ради національної безпеки на цьому тижні вищі посадові особи Південної Кореї назвали підтримку Північною Кореєю військових зусиль Росії "серйозною загрозою безпеці" і пообіцяли у відповідь посилити своє втручання у ситуацію в Україні", – йдеться у статті.

Не виключено, що незабаром зброя з Південної Кореї з'явиться в Україні. Але союзники Києва в НАТО навряд чи розуміють наслідки участі військових КНДР так само добре, як Південна Корея. Саме в цей момент, коли Україні потрібне посилення підтримки, західні союзники анонсують зменшення військової допомоги. Залишається сподіватися, що допомога Південної Кореї зможе заповнити цю прогалину.

Нагадаємо, журналіст Віталій Портніков припустив, що у разі обрання Дональда Трампа президентом США у світі може вибухнути Третя світова війна.

Читайте також: