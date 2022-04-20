До України доправили бойові літаки і важке озброєння, яке українці просили із початком вторгнення

Лідери обговорили, які гарантії безпеки вони можуть надати Україні після перемоги.

Бойові літаки, про які просив офіційний Київ, вже в Україні. Сюзники допомогли відремонтувати наші винищувачі і поставили додаткові - повідомив речник Пентагону, не уточнивши, хто саме це зробив. Але тепер український повітряний флот більший, аніж два тижні тому, резюмували в оборонному відомстві США. Союзники також відправлять Україні нові партії важкого озброєння, включно з артилерійськими установками - такі підсумки онлайн-зустрічей, які із колегами із Європи, Канади та Японії зібрав напередодні президент США та начальник американського Генштабу. На них йшлося не лише про поточне озброєння України та посилення санкційного тиску на Росію. Лідери обговорили, які гарантії безпеки вони можуть надати Україні після перемоги.

Про це йдеться в ТСН.

Дві віртуальні зустрічі політичних та військових лідерів світу, обидві щодо України, відбулися напередодні. На першій зустрілися президент Сполучених Штатів, прем’єр Канади, лідери Європейського Союзу, НАТО та Японії, говорили, зокрема, про подальше посилення санкційного тиску на Росію та гарантії безпеки після перемоги України. Радник президента Франції Макрона в інтерв’ю «Рейтерз» та прем’єр-міністр Великобританії Джонсон у виступі перед парламентом висловили схожу думку - найкращою гарантією України поза НАТО буде її максимальне озброєння. «Нашою довгостроковою метою має бути зміцнення та посилення України до такої міри, щоб Росія більше ніколи не наважилася на вторгнення», - зазначає прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Втім, для перемоги над Росією Києву потрібне оперативне посилення. Начальник об‘єднаного штабу США генерал Міллі теж провів онлайн-брифінг із широким колом союзників. Після нього посилапилися повідомлення, хто і яке озброєння надасть Україні найближчим часом. Президент США Джо Байден підтвердив - буде більше артилерійський систем. Джерела CNN в уряді інформують, новий пакет допомоги на 800 мільйонів доларів буде затверджено найближчимии днями.

Прем’єр-міністр Канади Трюдо теж заявив про важку артилерію і броньовані машини. Бронетехніку пообіцяв прем‘єр-міністр Нідерландів. Канцлер Німеччини Шольц повідомив, вони надали Україні список озброєння, що є в німців, і запропонували зробити вибір. «Україна обрала із цього списку і ми надаємо гроші, необхідні для придбання. Серед озброєння є протитанкові засоби, засоби перехоплення, боєприпаси», - зазначив Шольц.

«Останній запит до Канади - допомогти важкою артилерією, тому що зараз саме така фаза війни. Канада відправить в Україну важку артилерію, більше деталей у найближчі дні», - додав Трюдо.

Бойові літаки, яких Зеленський вимагав на кожній першій міжнародній зустрічі, вже в Україні. Не самі лише винищувачі, але й запчастини, якщо знадобиться ремонт, про це повідомили у Пентагоні. Літаки не американські, за логікою, це мають бути радянські МіГи - втім, хто і коли їх надав, американці воліють не уточнювати.

«Не деталізуючи, що постачають інші країни, я скажу - Україна отримала додаткові літаки та деталі, щоб збільшити свій повітряний флот. На цьому я зупинюсь», - зазначив речник Пентагону Джон Кірбі.

Цього тижня у Вашингтоні чекають прем’єр-міністра та міністра фінансів України. Вони матимуть зустрічі не лише в уряді, але й з керівництвом світового банку та Міжнародного валютного фонду. Мета Києва - отримати додаткове фінансування на покриття дефіциту бюджету та поточні потреби.

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