До України надійшло 50 тонн гуманітарної допомоги з Франції

До України надійшло 50 тонн гуманітарної допомоги з Франції

До України з Франції прибули чотири автопотяги.

Україна отримала 50 тонн гуманітарної допомоги від Франції.

Про це повідомляє командування Об’єднаних сил ЗСУ.

"У межах міжнародної стратегічної ініціативи «Допомога Схід» із Франції до України прибуло чотири автопотяги з гуманітарним вантажем загальна вага якого становить 50 тонн", - йдеться у повідомленні.

Вантаж призначений для мешканців населених пунктів, що знаходяться в районі ведення бойових дій, а також для біженців.

Допомога складається з харчових продуктів, засобів гігієни, одягу та ковдр, товарів для дітей, ходунків, ліків, виробів медичного призначення, інвалідних колясок тощо.

Нагадаємо, після жахливих кадрів з Бучі Франція пропонує посилити тиск на Росію.

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