До України піде паливо через румунський та польські порти: ціни стабілізують

До України піде паливо через румунський та польські порти: ціни стабілізують

Незабаром черги на автозаправних станціях мають зменшитися, а ціни стабілізуватися внаслідок контролю держави.

Бензин має опуститися в ціні менше 40 гривень за літр, а дизель не повинен коштувати більше 43 гривень. Про це повідомляють у команді першої віце-прем'єрки Юлії Свириденко.

У польській столиці українська делегація взяла участь у форумі на паливну тематику за участі уряду Польщі та операторів паливного ринку цієї країни. Вже цього місяця імпорт нафтопродуктів із Польщі залізницею збільшиться із 60 тисяч тонн на місяць до 200 тисяч тонн.

Також інтенсифікуються поставки палива через румунський та польські порти - йдеться про сировину зі США та Скандинавії.

В уряді України закликають громадян не панікувати, не намагатися щоразу залити повний бак, пам’ятати, що пальне вкрай необхідне збройним силам і екстреним службам. У кабміні нагадують, ключовий нафтопереробний завод країни - Кременчуцький, зруйнований внаслідок російської агресії.

«Нам сьогодін вдалося винайти деякі логістинчі шляхи, десь нам порти пішли назустріч і будуть робити цілодобово роботу, десь другу зміну, щоб ресурс доправлявся до України. Просто хочемо заспокоїти всіх українців - паливо є, буде, не треба панікувати», - зазначають урядовці.

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