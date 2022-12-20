До України повернули підлітка, якого окупанти примусово депортували – він жив у названій сім’ї в РФ

Хлопець повернувся до України майже через вісім місяців після примусового вивезення.

У понеділок, 19 грудня, до України повернули 16-річного підлітка Сергія, якого окупанти незаконно депортували на територію Росії після 24 лютого. Там хлопець жив у названій родині.

Про історію повернення хлопця до України розповів Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Як розповів Лубінець, Сергій жив поблизу Маріуполя на Донеччині, незадовго до війни втратив батьків, однак має сестру. Після захоплення російськими окупантами рідного населеного пункту, його та багатьох інших дітей вивезли до Донецька, а згодом до Росії.

Долю Сергія та інших депортованих українських дітей вирішила дитячий омбудсман Російської Федерації Марія Львова-Бєлова, яка приїжджала для "милого спілкування" з дітьми на камеру пропагандистських ЗМІ.

Відомо, що родина, в якій довелося жити хлопцеві, мала трьох власних дітей та вже одну усиновлену. З новою "сім’єю" Сергій не розмовляв.

"Я просто вчився в коледжі, розмовляв з друзями, з якими там познайомився", – розповів хлопець, який там освоював напрям автомеханіки.

Ставлення до нього не було жорстоким, проте він хотів повернутися на батьківщину, тому написав в один з чат-ботів та отримав відповідь на заклик про допомогу. За словами Сергія, він був дуже радий перетнути кордон з Україною.

"Я вражений цілеспрямованістю юного українця та його непереборним бажанням повернутися додому. Це приклад того, що є в українцях – наша незламність і наполегливість. Його історія це історія боротьби за те, щоб бути вільним, жити вільно та поруч із вільними людьми! Україна продовжує боротися за таких цілеспрямованих дітей, які виростуть її гідними громадянами", - наголосив Лубінець.

Депортація українців до Росії

Від початку повномасштабної війни Росії проти України приблизно 2,8 млн українців були вимушені чи примусово депортовані на територію РФ.

Військовий експерт Олег Жданов пояснив, що депортуючи дітей до РФ, окупанти намагаються частково вирішити демографічну ситуацію і виростити покоління українців, яких переконають чи змусять вважати себе росіянами.

За даними Центру національного спротиву, окупанти хочуть незаконно вивезти понад 10 тисяч дітей з Луганщини до РФ під виглядом "меддопомоги".

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