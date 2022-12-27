До України повернули тіла ще 42 загиблих Героїв - Мінреінтеграції

У Мінреінтеграції зауважили, що процес перемовин складний та тривалий, але запевняють, що повернуть усіх.

У вівторок, 27 грудня, до України повернули тіла 42 захисників, які віддали свої життя за вільну країну.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Щоденно не припиняється робота щодо обміну. Попри те, що процес перемовин складний та тривалий, намагаємося його пришвидшувати. Розуміємо кожну родину, яка чекає на повернення та вшанування оборонців. Повернемо усіх", – прокоментував уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко.

У відомстві нагадують, працює гаряча лінія з питань зниклих безвісти: 0 800 339 247. Також про зниклу людину можна повідомити особисто Уповноваженому за телефоном: (099) 792-01-26. У вихідні надсилайте повідомлення у Viber та Telegram за номером: (095) 896-04-21.

Відомі українці віддали свої життя

У вівторок, 27 грудня, стало відомо, що під Бахмутом на війні загинув звукорежисер Ілля Грабар, який родом з Дніпровщини. Багато років жив та працював у Києві.

Також під час бою під Бахмутом наприкінці листопада загинув артист балету Київського академічного театру оперети Вадим Хлуп'янець.

Окрім того, у листопаді на Донеччині загинув відомий блогер, гід-краєзнавець та дослідник Києва Сергій Миронов. Від перших днів війни автор історичного блогу Vanishing Kyiv мужньо захищав нашу державу в лавах ЗСУ.

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