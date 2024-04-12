Після ідентифікації тіла оборонців передадуть родинам для гідного поховання.

За результатами репатріаційних заходів до України повернули тіла 99 полеглих захисників.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зокрема, вдалося репатріювати 77 тіл оборонців, що воювали на Донецькому напрямку, 20 полеглих воїнів із Запорізького напрямку та двох захисників України із Харківського напрямку.

"Полеглих повернули завдяки взаємодії співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими з Об'єднаним центром СБУ, МВС України, Секретаріатом уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ЗС України (ЦУ ЦВС), ГУ ДСНС України, іншими представниками структур Сектору безпеки та оборони України. Окрема подяка за сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста", - йдеться у повідомленні.

Збройні сили України перевезуть репатрійовані тіла та останки до визначених державних установ. Далі представники правоохоронних органів та судово-медичні експерти встановлять особи загиблих.

Нагадаємо, за даними Координаційного штабу, станом на жовтень 2023 року від початку повномасштабного вторгнення вдалося репатріювати тіла щонайменше 1900 українських військових.

В Україні працює Єдиний реєстр зниклих безвісти осіб. Туди потрапляють всі дані про військовослужбовців, які розшукуються.

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