До України повертаються відремонтовані у Литві артилерійські установки "PzH 2000" (фото)

Міністр оборони Литви побажав українським захисникав удачі у роботі з відремонтованими САУ.

Самохідні артилерійські установки "PzH 2000" повертаються до України після ремонту у Литві.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас у Twitter.

"Відремонтовані у Литві "PzH 2000" повертаються на поле бою в Україні. Удачі", - написав він.

PzH2000 repaired in Lithuania are being returned to the battlefield in Ukraine . Good luck! pic.twitter.com/GYmHG0O6HG — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) October 14, 2022

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив 12 жовтня про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть зимове спорядження, зброя, тепловізори, БПЛА.

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