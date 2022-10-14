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До України повертаються відремонтовані у Литві артилерійські установки "PzH 2000" (фото)

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До України повертаються відремонтовані у Литві артилерійські установки "PzH 2000" (фото)

Ілюстративне фото / Фото: Associated Press

Міністр оборони Литви побажав українським захисникав удачі у роботі з відремонтованими САУ.

Самохідні артилерійські установки "PzH 2000" повертаються до України після ремонту у Литві.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анусаускас у Twitter.

"Відремонтовані у Литві "PzH 2000" повертаються на поле бою в Україні. Удачі", - написав він.

Нагадаємо, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас оголосив 12 жовтня про новий пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть зимове спорядження, зброя, тепловізори, БПЛА.

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