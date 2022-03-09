До України прибуде близько тисячі іноземних медиків, аби допомогти лікувати поранених

Медики працюють у надважкому виснажливому режимі.

Близько тисячі іноземних медиків зголосились приїхати до України, аби допомагати українським колегам.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

За його словами, медичних працівників вистачає, але вони працюють у надважкому режимі.

"Особливо в тих лікарнях, які приймають поранених, хворих, потерпілих після обстрілів мирних кварталів, яких дістаємо з-під завалів. Це політравма, це досить складні випадки, це години в операційних для того, щоб врятувати життя", - сказав Ляшко.

МОЗ має перелік лікарів, які готові приїжджати із заходу на схід, щоб підміняти хірургів.

Ляшко повідомив, шо вже близько тисячі іноземних медпрацівників зголосилися приїхати до України для надання постраждалим меддопомоги.

"Вже перші медпрацівники розпочинають підготовку для того, щоб допомагати українським медикам", - сказав очільник МОЗ.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 13-й день. Окупанти вже декілька днів не надають гуманітарних коридорів мирним мешканця, які стали заручниками російських злочинців у містах, що залишилися без світла, води, опалення, медикаментів та їжі.

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