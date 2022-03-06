До України протистояти РФ вирушають понад 16 тис. іноземних добровольців, зокрема і американські ветерани

До України протистояти РФ вирушають понад 16 тис. іноземних добровольців, зокрема і американські ветерани

Серед охочих - ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках по всьому світу.

Три тисячі американських добровольців готові воювати проти Росії в Україні у складі міжнародного батальйону.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

Серед охочих - ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках по всьому світу.

Всього до України вирушають понад 16 тисяч іноземних добровольців. У числі перших прибули громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю. Близько півтори сотні добровольців зі Сполученого Королівства вже вирішили воювати на боці України. Про свій намір вступити до лав інтернаціонального легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.