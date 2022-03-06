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До України протистояти РФ вирушають понад 16 тис. іноземних добровольців, зокрема і американські ветерани

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До України протистояти РФ вирушають понад 16 тис. іноземних добровольців, зокрема і американські ветерани

AFP

Серед охочих - ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках по всьому світу.

Три тисячі американських добровольців готові воювати проти Росії в Україні у складі міжнародного батальйону.

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на представника посольства України у Вашингтоні.

Серед охочих - ветерани бойових дій в Іраку та інших гарячих точках по всьому світу.

Всього до України вирушають понад 16 тисяч іноземних добровольців. У числі перших прибули громадяни Литви, Латвії, Естонії, Польщі та Ізраїлю.  Близько півтори сотні добровольців зі Сполученого Королівства вже вирішили воювати на боці України. Про свій намір вступити до лав інтернаціонального легіону заявили громадяни Грузії, Хорватії, Франції та інших країн.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 5 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - понад 10 000 осіб,
  • танків ‒ 269 од,
  • бойових броньованих машин ‒ 945 од,
  • артилерійських систем – 105 од,
  • РСЗВ - 50 од,
  • засоби ППО - 19 од,
  • літаків – 39 од (уточнюється),
  • гелікоптерів – 40 од (інформація уточнюється);
  • автомобільної техніки - 409 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ПММ - 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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