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До України прямує літак з енергетичним обладнанням від США на майже $13 млн – Reuters

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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До України прямує літак з енергетичним обладнанням від США на майже $13 млн – Reuters

Фото: УНІАН

Ще два літаки з енергообладнанням вилетять зі Сполучених Штатів цього тижня.

Із військової бази США до України прямує літак з енергетичним обладнанням на суму близько $13 млн.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.  

Це – перший транш допомоги США в розмірі $53 млн, про який було оголошено наприкінці листопада.

Ще два літаки з обладнанням вилетять зі Сполучених Штатів цього тижня.

Від жовтня Росія здійснює широкомасштабні атаки на українську енергетичну інфраструктуру що є навмисною кампанією з метою завдати шкоди цивільному населенню.

"Росія навмисно намагається заморозити українців до смерті. Тож наша мета – допомогти Україні захиститися від навмисних атак РФ на цивільну енергетичну інфраструктуру, щоб це не стало гуманітарною катастрофою", – заявив у коментарі Reuters високопоставлений чиновник США.

Масовані ракетні атаки Росії по критичній інфраструктурі України

У понеділок, 5 грудня, Росія здійснила восьму масовану ракетну атаку по об'єктах критичної інфраструктури України. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що після восьми ракетних атак в Україні пошкоджені всі теплові та гідроелектростанції.

В Україні визначили пріоритетні групи для отримання електроенергії в умовах обмеженого споживання.

В "Укренерго" розповіли, що зможуть придбати частину необхідного обладнання для відновлення інфраструктури завдяки рішенню уряду про надання держгарантії за кредитом ЄБРР на суму 300 млн євро, який буде доповнений грантом уряду Нідерландів.  

Також днями стало відомо, що до України везуть трансформатори і генератори від Азербайджану.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
165
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