До України прямують добровольці з 52 країн світу, аби воювати з російськими окупантами

До України прямують добровольці з 52 країн світу, аби воювати з російськими окупантами

Запитів від іноземців, які хочуть боронити Україну, є дуже багато, сказав Кулеба.

Захищати Україну готові добровольці з 52 країн світу. Загальна кількість готових боронити українські землі від російських загарбників складає майже 20 тисясч.

Про це під час брифінгу сказав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Сьогодні до нас прямують досвідчені ветерани та добровольці з 52 країн світу. Це їхнє бажання, яке вони виявили. Україна їх не наймала і не стимулювала. Це їхня добровільна готовність воювати на боці добра", - сказав міністр.

За його словами, на сьогодні створені усі можливості для іноземних громадян, які можуть і хочуть воювати проти російських окупантів. Загальна кількість заявок від іноземців, які готові стати зі зброєю в руках на захист України, наближається до 20 тисяч.

"Запитів від таких громадян - багато, вони опрацьовуються, мобілізація вільних людей світу просто вражає", - повідомив він.