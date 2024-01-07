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До України річкою принесло "сюрприз" із Росії – подробиці від ДПСУ (відео)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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До України річкою принесло "сюрприз" із Росії – подробиці від ДПСУ (відео)

Понтонний міст на Чернігівщині, який принесло річкою з Росії / Фото: скриншот

На Десні "засікли" великогабаритний об’єкт, який плив із РФ.

На Чернігівщині українські прикордонники помітили дуже великий об’єкт на річці Десна, який плив із території Росії.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.  

За підозрілим об'єктом спостерігали прикордонники, поки він не зупинився біля берега на території України – це був понтонний міст.

"Прикордонники виявили великогабаритний плавучий об’єкт… Виявилося, що це понтонний міст, який донедавна слугував росіянам переправою", - йдеться у повідомленні.

За даними ДПСУ, сапери з'ясували, що "виявлена металоконструкція загрози не несе".

Нагадаємо, РФ перекинула до Севастополя свій найновіший десантний корабель – подробиці, фото.

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До України принесло понтонний міст з Росії

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Дата публікації
Перегляди
1800
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