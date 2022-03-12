До України стікаються іноземці і українці, які їдуть допомогти перемагати у війні проти росіян

До України стікаються іноземці і українці, які їдуть допомогти перемагати у війні проти росіян

За час війни в Україну вже повернулося 150 тисяч українських заробітчан.

Дедалі більше іноземців їде до України, щоб стати до лав міжнародного легіону. Географія широка - Польща, Болгарія, Франція, Німеччина, Великобританія, США. І це далеко не весь перелік країн.

Про це йдеться в ТСН.

На пропуску Краківець з одного боку черга з жінок та дітей, з іншої – переважно чоловіки. Двоє з Болгарії, їдуть боронити Україну від росіян. «У Сполучених Штатах Америки я був у школі офіцерів та стояв на військовому обліку, тому я маю досвід», - каже Борислав.

.«Я столяр, але займався стрільбою змалку. Тому, я сподіваюсь, ми зможемо допомогти», - каже Дмітр.

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А ще 72 річний француз – чемпіон з мотокросу, подолав 2 тисячі кілометрів на своєму мотоциклі, аби приїхати до нас. Зліва на байку – прапор Франції, справа – України. Що робитиме тут ще не знає, але хоче хоч бути корисним, каже його колега з Польщі. «Я теж мотоцикліст і зустрів його тут сьогодні. У нього дуже красиве життя, але він все залишив і будь-чим їде підтримати Україну. Його приклад неймовірний і це те, що потрібно від усієї Європи – разом підтримати Україну», - каже чоловік.

Сам Кадафі везе нашим військовим допомогу. Він теж кинув роботу і хобі – волонтерить і не спить ночами. Показує багажник – увесь запакований спорядженням для українських військових. «Ми назбирали 5 тисяч євро за 24 години, за вчора. І все куплене за ці гроші у мене в машині. Думаю, якщо кожен робитиме такі речі, ми поборемо цих мерзотників і зупинемо Путіна», - каже чоловік.

Вертаються і українські заробітчани. «Я російськомовний, ніхто мене не притісняє, я їду в ЗСУ захищати від цих російських покидьків», - каже чоловік.

Іноземці їдуть до України, щоб стати до лав міжнародного легіону

Олександр з Кривого Рогу, а Роман – з Києва, обидва далекобійники. «Цей прапорець пройшов зі мною на Луганщині, проїздив зі мною всю Європу і знову зі мною вертається додому, будемо наших москаликів давити, ці гості, яких ми ніколи не чекали», - розповідає Роман.

Роман воював 2014 року у 24 бригаді імені короля Данила. Нині його дружина з 9 -ічним сином у Києві, а старший - уже на війні.

«Моя дружина зараз на Закарпатті, вона мені казала, може їхати до Польщі, а я їй кажу, що ні, їдемо в Україну, обороняти будемо», - додає Олександр.

За час війни в Україну вже повернулося 150 тисяч українських заробітчан. А ще сотні іноземців, які хочуть в міжнародний легіон. З такою допомогою – Україна однозначно переможе.