До України відправили найбільшу в історії групу слідчих для розслідування воєнних злочинів РФ

До України відправили найбільшу в історії групу слідчих для розслідування воєнних злочинів РФ

Серед них – 30 представників Нідерландів. Це, зокрема судмедексперти та аналітики.

Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан підтвердив, що до України направили групу зі 42 слідчих, судових експертів і допоміжного персоналу для розслідування воєнних злочинів і злочинів проти людства, які скоїла російська армія.

Про це повідомляється на сайті Міжнародного кримінального суду.

"Я можу підтвердити, що сьогодні мій офіс направив до України групу зі 42 слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу для просування наших розслідувань злочинів, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду, та надання підтримки українській національній владі. Це найбільше польове розгортання мого офісу з моменту його створення", - повідомив Хан.

За його словами, команда також співпрацюватиме з групою французьких експертів-криміналістів на місцях в Україні, щоб забезпечити безперервність та продовження їхньої роботи щодо ідентифікації останків, балістичного аналізу та збереження судово-медичних доказів.

"Зараз, як ніколи, нам потрібно показати закон в дії. Важливо, щоб ми продемонстрували постраждалим та сім’ям жертв, що міжнародне право має відношення до їхнього досвіду, що ідеали Римського статуту можна значуще застосовувати, щоб принести їм певну міру заспокоєння через судовий процес", - наголосив Карім Хан.

Нагадаємо, Україна, Литва та Польща створили спільну групу для розслідування воєнних злочинів Росії.

Читайте також: