До України вже повернулося 60% біженців: у МВС пояснили, чому люди не залишаються за кордоном

До України вже повернулося 60% біженців: у МВС пояснили, чому люди не залишаються за кордоном

У МВС розповіли про повернення українців із-за кордону, куди вони виїхали через напад РФ 24 лютого.

Станом на 30 травня 60% від усієї кількості українських біженців вже повернулися на Батьківщину. І ця цифра, вважають у МВС, буде зростати.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Віктор Андрусів у Telegram.

"7,6 мільйонів українців вимушено виїхали з країни з початку повномасштабної війни, через наступ російських окупантів та постійну загрозу обстрілів. Попри ризики, що люди залишаться за кордоном, зараз ми спостерігаємо стійку тенденцію повернення українців додому. Таких уже 4,8 млн, тобто близько 60% від усієї кількості біженців. Логічно, що ця цифра буде зростати", - написав Андрусів.

За його словами, умови життя за кордоном дуже рідко є хорошими. В більшості випадків українцям доводиться знімати дорого житло або жити в умовному спортзалі. Крім того, важко знайти кваліфіковану роботу, оскільки потрібно знати мову, до того ж на професійному рівні.

"Тому не потрібно боятись, що українці не повернуться додому. Статистика конфліктів показує, що 80% повертаються після завершення війни, з них 50% повертаються ще до завершення", - пояснив він.

Нагадаємо, у Польщі "взялися" за українців, які отримують соцвиплати, сотні людей вже втратили їх.

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