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До України їдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін

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До України їдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін

Ентоні Блінкен (Twitter)

Завтра, 24 квітня, до України завітають держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це під час пресконференції 23 квітня з українськими та іноземними журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

"До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ", - сказав Зеленський.

Він додав: "Завтра ми будемо спілкуватися щодо переліку зброї, яка нам необхідна і про темпи її постачання".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що передавати ту чи іншу інформацію Путіну через дружні країни не дасть бажаного результату.

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