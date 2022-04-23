До України їдуть держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони Ллойд Остін

Завтра, 24 квітня, до України завітають держсекретар США Ентоні Блінкен та міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це під час пресконференції 23 квітня з українськими та іноземними журналістами повідомив президент України Володимир Зеленський.

"До нас завтра приїжджають люди із США. У мене буде зустріч з міністром оборони і держсекретарем. Будемо очікувати, коли безпека дасть можливість і президенту США приїхати і підтримати український народ", - сказав Зеленський.

Він додав: "Завтра ми будемо спілкуватися щодо переліку зброї, яка нам необхідна і про темпи її постачання".

Нагадаємо, раніше Зеленський заявив, що передавати ту чи іншу інформацію Путіну через дружні країни не дасть бажаного результату.

Читайте також:

Подоляк розповів, чи передавала Росія Україні свій варіант мирних домовленостей

"Нас не цікавить думка Росії": Зеленський прокоментував поставки зброї Україні

Живе в альтернативній реальності: Путіна лякають ліквідацією, щоб він не зустрівся із Зеленським