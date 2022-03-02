До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб допомогти у війні проти російських окупантів

До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб допомогти у війні проти російських окупантів

До України їдуть добровольці.

До України з 16 країн світу їдуть добровольці, щоб боротися проти російського окупанта.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба.

"Їхня загальна кількість вже понад тисячу людей. І заявки продовжують надходити", - повідомив Кулеба.