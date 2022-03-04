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До України з Австрії повернувся колишній голова ОП Андрій Богдан і записався до тероборони

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До України з Австрії повернувся колишній голова ОП Андрій Богдан і записався до тероборони

Фото: facebook.com/people/Андрей-Богдан

Він розповів, що історія його повернення - це окрема історія неймовірних українців.

Колишній керівник Адміністрації, а пізніше і Офісу президента України Андрій Богдан повернувся до України з Австрії, де він перебував останнім часом,  аби боронити батьківщину від російського загарбника.

"3000 км. З високогірного австрійського містечка до Києва - 5 днів в дорозі. І я в Києві записуюсь у тероборону!", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що дорогою його підвозили "мільйонери, бізнесмени - українці, які повертались боротись, прості хлопці заробітчани, які їхали воювати, сотні волонтерів які гріють, кормлять, підтримують".

"Історія мого повернення - це окрема історія неймовірних українців! Для чого це пишу ? Не вірте роспропаганді, що українці втікають. Жінки - на захід, мужики - на схід !!! Руський Военный корабль - иди нах**!!!", - написав він.

Як повідомлялось, до лав тероборони Києва, аби боронити батьківщину від російського загарбника, вступили тисячі відомих письменників, акторів, телеведучих, журналістів, лідерів суспільної думки.

До тероборони вступили відомі українці

До тероборони вступили відомі українці

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - 9166 осіб, 
  • танків ‒ 251 од, 
  • Бойових броньованих машин ‒ 939 од, 
  • артилерійських систем –105 од, 
  • РСЗВ - 50 од, 
  • засоби ППО - 18 од,
  • літаків – 33 од (уточнюється), 
  • гелікоптерів – 37 од, 
  • автомобільної техніки - 404 од,
  • легкі швидкісні катери - 2 од,
  • цистерн з ППМ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, 

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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