До України з Австрії повернувся колишній голова ОП Андрій Богдан і записався до тероборони

До України з Австрії повернувся колишній голова ОП Андрій Богдан і записався до тероборони

Він розповів, що історія його повернення - це окрема історія неймовірних українців.

Колишній керівник Адміністрації, а пізніше і Офісу президента України Андрій Богдан повернувся до України з Австрії, де він перебував останнім часом, аби боронити батьківщину від російського загарбника.

"3000 км. З високогірного австрійського містечка до Києва - 5 днів в дорозі. І я в Києві записуюсь у тероборону!", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Він розповів, що дорогою його підвозили "мільйонери, бізнесмени - українці, які повертались боротись, прості хлопці заробітчани, які їхали воювати, сотні волонтерів які гріють, кормлять, підтримують".

"Історія мого повернення - це окрема історія неймовірних українців! Для чого це пишу ? Не вірте роспропаганді, що українці втікають. Жінки - на захід, мужики - на схід !!! Руський Военный корабль - иди нах**!!!", - написав він.

Як повідомлялось, до лав тероборони Києва, аби боронити батьківщину від російського загарбника, вступили тисячі відомих письменників, акторів, телеведучих, журналістів, лідерів суспільної думки.