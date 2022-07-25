До України з Німеччини прибули перші зенітні самохідні артилерійські установки Gepard

Німеччина передала Україні три зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Про це 25 липня в ефірі єдиного телемарафону повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Сьогодні офіційно зайшли три перші Gepard. Це зенітно-ракетні комплекси, до яких нам передані десятки тисяч набоїв. Ми очікуємо перших 15 Gepard. Три сьогодні заїхали до України. Вони сьогодні вже в розпорядженні Збройних сил України", - сказав Резніков.

Варто зазначити, що раніше уряд ФРН опублікував список озброєння для відправки до України. Пізніше видання Die Welt написало, що за останні три тижні Україна отримала від Берліна лише 42 тисячі сухпайків та 102 одиниці неброньованих автомашини. А останнє значне постачання допомоги з Німеччини відбулося місяць тому - 21 червня до України прибули сім самохідних гаубиць PzH 2000 разом із новими боєприпасами, 5 тисячами шоломів, обладнанням для захисту від дронів та запасними частинами для автомобілів.

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Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 152-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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