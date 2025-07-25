Patriot / © Getty Images

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Перша батарея зенітно-ракетного комплексу Patriot, яку було обіцяно у межах нового пакета допомоги від президента США Дональда Трампа, вже надійшла до України.

Про це пише The Telegraph.

Згідно з інформацією видання, 13 липня Трамп оголосив про пакет військової допомоги Україні на суму 10 мільярдів доларів. Уже до кінця того тижня завдяки домовленостям між США та Німеччиною до України прибули ЗРК Patriot та ракети-перехоплювачі.

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«Це перша з обіцяних постачань, яка має посилити українську систему протиповітряної оборони на тлі масованих російських обстрілів», — зазначають журналісти.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським пообіцяв негайно передати Україні 10 ракет-перехоплювачів для системи ППО Patriot.

Перед розмовою із Зеленським Трамп спілкувався з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом, який попросив «розморозити» передавання ракет-перехоплювачів Києву і заявив про готовність закупити у США додаткові батареї Patriot для України.

Пентагон заявив, що за вказівкою Трампа направить до України додаткове «оборонне озброєння».

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Напередодні Зеленський заявив, що Україні потрібно 10 Patriot для захисту міст від ворожих атак.